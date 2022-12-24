نبيل نعوم يكتب: كف وكهف

ظهرت رسومات الكفوف على جدران الكهوف والمغارات منذ عشرات الآلاف من السنين، وذلك إلى جانب رسوم للحيوانات البرية وأحيانا المائية. وتعد لوحات الكهوف، أو النقوش الموجودة على جدران الكهوف أو أسقفها، نوعًا من الفن الجدارى. ويشير المصطلح عادة إلى فترات ما قبل التاريخ، والأقدم المعروف من هذه النقوش يرجع لأكثر من 40.000 سنة.

وأخيرا وبالقرب من مدينة مارسيليا، افتتح فى شهر يونيو الماضى متحف الكوسكير «Cosquer Méditerranée»، وهو صورة طبق الأصل من كهف كوسكير الذى يرجع تاريخه لحوالى 27 ألف سنة، ويقع مدخله حاليا على عمق 37 مترا تحت سطح ماء البحر الأبيض المتوسط. وحاليا، أصبح من المحال الوصول إلى الجزء من الكهف الواقع فوق مستوى سطح البحر، حيث الجدران التى لم تصلها المياه، والمحتفظة بالرسوم، سوى خلال نفق تحت سطح الماء طوله 175 مترا. أما سبب وجود مدخل الكهف تحت سطح الماء، فيرجع لارتفاع منسوب المياه بقدر 37 مترا منذ فترة لجوء الإنسان إليه فى أول الأمر. ويرجع العلماء ذلك الارتفاع فى منسوب سطح مياه البحر الأبيض المتوسط إلى التغير البيئى فى الماضى، والذى يشابه ذلك الذى نمر به فى الوقت الحاضر، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، التى للأسف يبدو أن العالم غير مدرك مدى الخطورة التى نحن على وشك مجابهتها. ويحتوى الكهف على العديد من النقوش الفنية الصخرية، وقد تم اكتشافه فى عام 1985 من قبل الغواص هنرى كوسكير وسُمى باسمه، ولكن لم يتم الإعلان عن وجوده حتى عام 1991، عندما فُقد ثلاثة غواصين فى الكهف وماتوا.

ولأن الكهف يصعب الوصول إليه سوى بالغطس تحت الماء، تتيح لنا جدران المبنى المشابه تماما للكهف الأصلى رؤية رسوم الحيوانات، وأيضا نقوش الكفوف بالستنسل حسب تعدد نوع الطلاء المستعمل وهى عادة باللون الأسود من الفحم أو أكسيد المنجنيز، أو الأحمر من الهيماتيت، والأصفر من ليمونيت، والأبيض من الكاولينا أو بدرة الجبس.

أما سبب هذه الرسوم والكفوف فهناك بعض التفسيرات بأنها كانت لأغراض طقوسية أو دينية. ومن ضمن هذه التفسيرات أن الكاهن أو الساحر كان يدخل الكهف، وبعد بعض الممارسات الطلسمية، أو استعمال بعض العقاقير المسببة للهلوسة، قد يدخل فى حالة من الهوس فيقوم برسم مثل تلك الحيوانات الشرسة، كنوع من القدرة على السيطرة عليها، أو كشرح لطرق صيدها. وقد يأتى بعدها البعض ليثبتوا مرورهم بترك آثار كفوفهم. وقد فسر أحد العلماء وجود كفوف النساء فى بعض الكهوف، كجزء من طقوس تتعلق بالطهارة والبلوغ. وحين توجد بعض أصابع الكف مبتورة فقد يرجع تفسير ذلك أيضا إلى بعض طقوس البلوغ، أو العبور من فترة زمنية فى العمر إلى فترة أخرى.

والكف له العديد من الاستعمالات فى رسوم وتقاليد العديد من البلاد كتعويذة لدرء الحسد والسحر، فنرى خمسة، أو خمسة وخميسة، أو يد فاطمة، وهى أنواع من التمائم، موجودة فى التراث اليهودى والمسيحى، كما أنها منتشرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعند بعض المسلمين، إلا أنها تعتبر عند البعض نوعا من الشعوذة. ولخمسة وخميسة تسميات أخرى مثل يد فاطمة نسبة إلى فاطمة الزهراء، فى حين أن اليهود يسمونها يد مريم نسبة إلى مريم أخت هارون وموسى، كما أن المسيحيين الشرقيين يسمونها يد مريم نسبة إلى مريم العذراء. كما أن للرقم خمسة ميزة خاصة، مثل كتب التوراة الخمسة فى اليهودية، وأركان الدين الخمسة فى الإسلام. ومع هذا يعتقد بعض من علماء الآثار أن هذا الرمز يعود إلى عصور ما قبل الديانات الإبراهيمية. والخمسة تنتشر كعلامة لحسن الحظ فى منطقة الشرق الأوسط، فيُعلق هذا الرمز على الحائط أو يُلبس على شكل مجوهرات.

وتُعتبر ممارسة قراءة الكف من الممارسات المنتشرة فى جميع أنحاء العالم، وترجع جذورها إلى علم التنجيم الهندى والعرافين الإغريق والرومانيين. وقراءة الكف هى من الممارسات الموجودة فى الثقافات الشعبية، وتزعم التنبؤ بالمستقبل أو معرفة صفات الشخص خلال النظر إلى الخطوط والتعرجات الموجودة على كف الإنسان. ومن وجهة النظر العلمية لا توجد أية أبحاث تؤكد أو تساند ادعاءات العارفين بهذه الممارسة.

وفى الفترة الأخيرة حاول بعض نشطاء البيئة جذب أنظار وسائل الإعلام إلى الاهتمام بقضايا الاحتباس الحرارى وتغير المناخ، التى يرونها مصيرية بالنسبة للجنس البشرى، بلصق كفوفهم حول وعلى وأسفل بعض اللوحات الفنية العالمية ببعض المتاحف، كما حدث فى شهر يونيو الماضى أن ألصقت مجموعة من نشطاء المناخ كفوفها بالإطار المحيط بنسخة من لوحة «العشاء الأخير» ليوناردو دافنشى بالأكاديمية الملكية للفنون بلندن، أو بإطار حول لوحة للفنان فان جوخ مطالبين بوقف تراخيص النفط، أو بناء أى منشأة جديدة مرتبطة بالوقود الأحفورى.

وفى مصر القديمة نرى الكف أو اليد الممتدة من الشمس رمز الإله آتون فى نقوش فترة العمارنة، وهى تبارك عائلة الملك أخناتون. كما نراها فى بعض النقوش وهى تصافح أو تحنو على كف آخر فى لحظات المحبة والعشق. وأيضا نرى، بل نكاد نسمع إيقاعات الصفقة فى مصاحبة الموسيقيين والراقصات. وقد استمر هذا الطقس إلى يومنا هذا بما يعرف بالكف الأسوانى أو الكف الصعيدى، وهو مجموعة إيقاعات نغمية متعددة تصاحب الغناء أو الموسيقى.

وفى مصر يُصور كثيرا الكف وبوسطه عين، كحجاب ضد الحسد، ونرى ذلك كملصق على الجدران، وأيضا أحيانا على سيارات النقل والأجرة مع الجملة المعبرة:

«يا ناس يا شر كفاية قر».