بولندا تسجل 659 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

سجلت بولندا 659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 حالة وفاة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و364 ألفا و708، وترتفع الوفيات إلى 118 ألفا و467.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 57 مليونا و813 ألفا و222 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.