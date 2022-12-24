قال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن عقوبة المخالفين لقرار وضع الأسعار على السلع، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، تشمل غرامة تتراوح ما بين 200 ألفًا إلى 2 مليون جنيه، والمصادرة وغلق المنشأة، وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018، يوجه بتوقيع أقصى عقوبة واتخاذ إجراءات صارمة بهذا الموضوع، مشيرًا إلى أن «كل أجهزة الدولة تعمل على الملف».

وذكر أن «الجهات الرقابية المختلفة كوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، ومباحث التموين، تعمل ليل نهار للتوعية والإرشاد، وأخذ الإقرارات لوضع الأسعار على السلع، سواء كانت مكتوبة على السلعة نفسها أو على الرف، طبقًا للفاتورة من المصدر».

ولفت رئيس قطاع التجارة الداخلية بالتموين، إلى أن الرسالة الخاصة بإعلان الأسعار وصلت إلى الجميع في مصر، مضيفًا أن «الـ100 مليون مواطن، تلقوا الرسالة واضحة من الإعلام المسموع أو المرئي، إضافة إلى الحملات في مختلف المحافظات».

وأشار إلى أن المحافظين أجروا جولات للتوعية بالقرار في الأسواق العامة، مختتمًا: «جميع أجهزة الدولة تعمل لأننا في ظروف استثنائية ووضع اقتصادي يتأثر الجميع به، لدينا مخزون استراتيجي آمن من السلع، والدولة حريصة على خروج السلع من الموانئ، وتوافر السلع والمخزون الاستراتيجي».