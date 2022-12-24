 العراق يعتمد استراتيجية جديدة لتضييق الخناق حول داعش - بوابة الشروق
السبت 24 ديسمبر 2022 9:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟


النتـائـج تصويت

العراق يعتمد استراتيجية جديدة لتضييق الخناق حول داعش

أ ش أ
نشر في: السبت 24 ديسمبر 2022 - 9:06 ص | آخر تحديث: السبت 24 ديسمبر 2022 - 9:06 ص

اعتمدت قيادة العمليات المشتركة العراقية خططا واستراتيجيات جديدة؛ لتضييق الخناق على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، ومنع أية خروقات أمنية من قبلهم.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي ـ في تصريح أوردته قناة "الإخبارية" العراقية اليوم السبت ـ إن الخطط الأمنية الجديدة ترتكز على الجهد الاستخباري والأمني والتنسيق مع طيران الجيش من أجل منع أي تحرك لتلك العناصر الإرهابية.

وأضاف اللواء الخفاجي أن "الجهد الاستخباري هو مفتاح كل العمليات العسكرية التي تشنها القوات الأمنية ضد بقايا التنظيم الإرهابي".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك