 أستراليا تسجل 6842 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة - بوابة الشروق
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أستراليا تسجل 6842 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة

د ب أ
نشر في: السبت 24 ديسمبر 2022 - 10:52 ص | آخر تحديث: السبت 24 ديسمبر 2022 - 10:52 ص
سجلت أستراليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6842 إصابة جديدة و24 وفاة، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 11 مليون و74 ألفا و949، والوفيات إلى 16 ألفا و940.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 64 مليونا و248 ألفا و569 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أستراليا حتى الآن.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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