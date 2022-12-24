وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان عدد من المشروعات الخدمية

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية وافتتاح أخرى، إضافة لتوزيع أجهزة عرائس لـ 27 عروسًا وعريسًا ضمن مبادرة حياة كريمة، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد.



وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ، الإدارة العامة للتنمية والتخطيط العمراني، حيث تفقدا مركز الجيو مكانية، ومركز استدامة، ومركز الأورام، وبلغت نسبة الإنجاز 95%، ومتبقي توريد الأجهزة الطبية.



كما تفقدا تبطين الترع ومنها ترعة الشكرية بمحور صبري القاضي، وتفقد الـ 109 عمارات ضمن تطوير عواصم المدن، حيث إن كل عمارة مكونة من 11 دورًا، بإجمالي 10464وحدة سكنية تستهدف 55 ألف نسمة "تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة"، تمويل صندوق التنمية الحضري.



كما تفقدا أعمال كوبري سخا العلوي مع ازدواج محور صبري القاضي امتداد الطريق الدائري الغربي لربط شرق المدينة وبغربها، ومركز التنمية الشبابية، وموقع المنطقة اللوجستية، على مساحة 12 فدانًا.



فيما تفقدا الطريق المستحدث من سخا مارا بمسار العائلة المقدسة لرافد الطريق الدولي، لربط شرق المدينة بغربها ولخدمة التجمعات السكنية الجديدة، وموقع الـ 33 عمارة بجوار جامعة كفر الشيخ، كل منها 11 دور وبكل دور 8 وحدات سكنية، بإجمالي 10 آلاف و464 وحدة، تخدم 55 ألف نسمة.



كما تفقد وزير التنمية المحلية والمحافظ، "محور أبو عمر، كفر عسكر، المحلة، رافد بلطيم، الطريق الدائري الشرقي"، وإقامة محطة وقود على هذا الطريق، وتفقد كوبري المرور بمدخل المدينة الشرقي ومجمع المواقف، وأعمال الرصف بمحور الـ47 وإنشاء ميدان الـ47، وتفقد 5 ميني باص المكيفة، والتي يتوافر بها خدمة الوايف أي ضمن الميني باص التي تم توفيرها.



كما سيفتتح وزير التنمية لمحلية ومحافظ كفر الشيخ ميدان الإنشاء والتعمير ضمن 4 ميادين جديدة تم انشاؤها، ويفتتح هايبر ماركت المنطقة الشمالية العسكرية، للمواد الغذائية بحضور قائد المنطقة الشمالية العسكرية.



فيما سيوزع 70 جهازًا من الأجهزة الكهربائية، و10غرف نوم وأثاث خشبي، وجوائز نقدية ضمن مبادرة حياة كريمة عبارة عن 17 غرفة نوك كاملة، و10 دواليب، و10بطانيات، و18 دفاية.