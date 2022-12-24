موسكو: نعرف المسؤولين الأمريكيين المشرفين على البرنامج البيولوجي العسكري الأوكراني

قال رئيس قوة الحماية من الإشعاع والكيماويات الروسية اللفتنانت جنرال إيجور كيريلوف، اليوم السبت،" إن وزارة الدفاع الروسية لديها وثيقة تشمل جميع أسماء المسؤولين الأمريكيين الرئيسيين المشرفين على البرنامج البيولوجي العسكري الأوكراني".

وأضاف كيريلوف - حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية - "أن من بين الأسماء الأمريكية، المدير السابق لوكالة الدفاع المعنية بخفض التهديدات كينيث مايرز، والرئيس السابق للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها توماس فريدن، والمدير السابق للمعاهد الوطنية للصحة فرانسيس كولينز والمدير التنفيذي السابق لمعهد باتيل التذكاري جيفري وادزورث، والمدير العلمي لشركة فايزر ورئيس قسم البحث والتطوير والطب العالمي في الشركة، والعديد من المسئولين الآخرين".

في سياق آخر، قال كيريلوف" إنه من الواضح أن الولايات المتحدة تسعى إلى إيجاد آلية أكثر ولاءً وإشرافا، يمكن التحكم فيها، للتحقيق في تفشي الأمراض المعدية، وواشنطن غير راضية عن استنتاجات منظمة الصحة العالمية حول أسباب تفشي جائحة كورونا، لذلك فمن الواضح أنها تريد أن تكون لديها أداة أكثر ولاءً وإشرافا للتحقيق في تفشي الأمراض المعدية".

وأوضح كيريلوف أنه لتحقيق هذا الهدف اقترحت منظمة أمريكية غير حكومية إنشاء آلية موحدة للتحقيق في الحوادث البيولوجية تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقترح - قياسا على آلية الأمين العام للأمم المتحدة - إعداد قائمة للخبراء الذي سيعتمد عملهم على مبادئ عمل البعثة لتقصي الحقائق العاملة في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.