مروة ناجي: بشجع الأهلي وفضلت الغناء على الكرة لعدم التزامي

قالت المطربة مروة ناجي، إنها تشجع النادي الأهلي وتتابع أخباره لكنها مستاءة من تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة، لدرجة أنها لم تعد تشاهد مبارياته.

أضافت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، أنها كانت تعلب كرة القدم في الماضي وتحديدا في مركز حراسة المرمى، معقبة: "كنت شاطرة وحضري الفريق، وكان من الصعب يدخل فيّ جون".

أكدت مروة ناجي، أنها كانت مرشحة إلى الالتحاق بمنتخب كرة القدم للسيدات، لكنها اختارت الغناء: مضيفة: "مكنتش بحب الالتزام أوى وفضلت الغناء والتنطيط على الكرة".

اختتمت مروة ناجي، بالإشارة إلى أنها مارست العديد من الرياضات مثل تنس الطاولة والسباحة.