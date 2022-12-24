البحوث الإسلامية: استمرار قوات الاحتلال في تجاوزاتهم ضد الفلسطينيين يقوض جهود السلام

أدانت لجنة القدس بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ما حدث وما يحدث في أرض فلسطين الطاهرة، مما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات دون اعتبارٍ للشَّرائع السَّماويَّة ولا للقوانين الدولية، ولا للآداب الإنسانية؛ فقد أضافت القوات المحتلة إلى جرائمها العنصريَّة جرائم قانونية وأخلاقية بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي تمثل أبشع صور الاعتداء على الإنسانية، في تقييد الحريات قسرا، وهدم القيم الأخلاقيَّة في التَّعامل مع المحتجزين، الَّذين تحرمهم حقوقَهم الطِّبِّيَّة، وتضرُّ بحالتهم الصِّحيَّة.



وأكدت اللجنة، في بيان لها اليوم السبت، أن ما يتعرض له الشَّعب الفلسطينيُّ جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي من أحداثٍ مؤسفة يعد تصعيدًا جديدًا يقوِّض جهود السَّلام، وتطوُّرًا خطيرًا يعوِّق الأمن والأمان الَّذي تنشده المنطقة.



وأشارت اللجنة إلى أنه في الوقت الَّذي أجمع عقلاء العالم فيه على رفض هذه الانتهاكات ووجوب مقاومتها فإنَّه من الواجب أيضًا أن تتَّخذ المؤسَّسات الدَّوليَّة والهيئات الأُمميَّة ومنظَّمات حقوق الإنسان موقفًا حاسمًا، وأن يكونوا على قدر مسئوليَّاتهم لحماية الشُّعوب المناضلة الَّتي تتعرَّض لاستلاب مقدَّراتها، وتزييف تاريخها، واحتلال أراضيها.



ودعت لجنة القدس بالأزهر الشَّريف العالم أجمع ممَّن يأملون ذيوع الخير والسَّلام والعدالة على البشرية كلِّها إلى التَّدخل الحاسم لوقف هذه الانتهاكات والممارسات غير الإنسانيَّة بحقِّ الشعب الفلسطيني أطفالا ونساء وشبابا.



كما تطالب جميع المعنيين القضية الفلسطينية في العالم العربيِّ والغربيِّ بضرورة نشر مأساة الشعب الفلسطيني الجريح، وتربية الأجيال على نصرة المظلوم ومنع المعتدين من نيل مآربهم وتحقيق أطماعهم حتى تنعم البشرية بالخير والسلام.