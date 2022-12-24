دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاعتراف بالواقع، وسحب جيشه من أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، أن "واشنطن وبقية دول العالم أدركوا منذ فبراير الماضي أن الحرب الروسية على أوكرانيا عدوانية وغير مبررة ولم تخلف إلا الموت والدمار والنزوح".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد جدد - في وقت سابق - تأكيده على التزام الولايات المتحدة لدعم الأوكرانيين لمواصلة الدفاع عن بلادهم، مشيرا إلى أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ليست لديه نية لوقف هذه الحرب ضد أوكرانيا.