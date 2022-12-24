كشف الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن تفاصيل "الآلية الجديدة للحوكمة والرقابة على منظومة الأسمدة".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، عبر فضائية "ETC"، مساء الجمعة، إن منظومة "الآلية الجديدة للحوكمة والرقابة على منظومة الأسمدة"؛ تضمن تتبع حركة السماد منذ لحظة خروجه من المصنع، مرورا بالجمعية الزراعية وصولا إلى المزارع، وذلك بهدف إحكام الرقابة ومنع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف أن الوزارة بدأت في تفعيل الإجراءات اللازمة لبدء المنظومة، متوقعا انطلاقها وتطبيقها بشكل رسمي مع بداية العام الميلادي الجديد في جميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى دعم وزارة الزراعة توفير طن السماد للمزارع مقابل 4500 جنيه من خلال منظومة دعم الأسمدة في الجمعيات الزراعية، في حين تبلغ قيمته الفعلية ألف دولار.

وأوضح أن الوزارة أنشأت قواعد بيانات محدثة للمزارعين المصريين، من خلال منظومة "كارت الفلاح" والتي تحولت بعد ذلك إلى كارت تفاعلي للشمول المالي تحت مسمى "ميزة"؛ بهدف تأمين جميع المعاملات المالية للمزارع.

ومدة استخراج "كارت الفلاح "تتم في غضون 15 يوما، وذلك من خلال أقرب جمعية أو بنك زراعي بالبطاقة الشخصية، لافتا إلى إصدار 3 ملايين كارت للمزارعين.