الشرطة السودانية: لا ظهور بالزي الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن مسبق

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حظرت الشرطة السودانية، اليوم السبت، ظهور الضباط بالزي الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن مسبق.

وأفاد قرار بتوقيع مدير عام الشرطة السوداني الفريق أول عنان حامد، بمنع أفراد الشرطة من الظهور في مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.

وقال القرار: "لوحظ في الآونة الأخيرة ظهور بعض منسوبي الشرطة في منصات التواصل الاجتماعي، والمعلوم أن الزي الرسمي يرتبط بالعمل الوظيفي للمهنة الشرطية".

وأضاف القرار: "حسماً لتلك الظاهرة، رأينا التدخل بإصدار أمر يمنع تلك الظاهرة"، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.

وحظر القرار ظهور أي شرطي بالزي الرسمي بمواقع التواصل إلا بعد الحصول على إذن، كما حظر تناول قضايا تخص الشرطة إلا عبر الجهات الرسمية فقط أو تصوير القوات أثناء العمل إلا بإذن من الجهات المُختصة.

وطالب القرار، الإدارة القانونية والشرطة الأمنية بمتابعة تنفيذ الأوامر.