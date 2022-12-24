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Gas tanker explosion in Boksburg, South Africa 👇 pic.twitter.com/GZgH3FzwIy
— J@mie (@JamieRRomero) December 24, 2022
Gas tanker explosion in Boksburg, South Africa 👇 pic.twitter.com/GZgH3FzwIy