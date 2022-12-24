 فيديو.. انفجار شاحنة وقود أسفل جسر المترو في جنوب إفريقيا - بوابة الشروق
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فيديو.. انفجار شاحنة وقود أسفل جسر المترو في جنوب إفريقيا

وكالات
نشر في: السبت 24 ديسمبر 2022 - 1:04 م | آخر تحديث: السبت 24 ديسمبر 2022 - 1:04 م
أسفر انفجار ناقلة وقود بمدينة بوكسبرج، شمالي جنوب إفريقيا عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.

ونقلت هيئة البث الجنوب إفريقية، عبر موقعها الإلكتروني، عن إدارة الطوارئ والكوارث قولها: "علقت ناقلة وقود تحت جسر المترو بمدينة بوكسبرج واشتعلت فيها النيران".

وأضافت: "أثناء عملية الإطفاء من قبل رجال الإطفاء، انفجرت الناقلة مما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين".

في السياق، أفاد المتحدث باسم خدمات الطوارئ في جنوب إفريقيا وليام نتلادي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، بأن انفجار ناقلة الوقود في بوكسبرج أسفر عن مصرع 8 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.

وقال نتلادي، إنه "لم يتأكد بعد ما إذا كان السكان القريبون والمرضى في المستشفى القريب من الموقع قد أصيبوا نتيجة للانفجار".

وأضاف: "حجم الانفجار كبير والمنطقة تضررت بشدة والجسر الذي انفجرت الناقلة تحته مدمر"، مشيرا إلى أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.


 
 

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