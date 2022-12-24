احتجاجات نسائية في أفغانستان للمطالبة بإتاحة التعليم الجامعي لهن

خرجت العديد من الطالبات في ولاية هرات الأفغانية، إلى الشوارع، للاحتجاج على قرار حكومة طالبان بحظر التعليم الجامعي على النساء في أفغانستان.



وانتقدت النساء المحتجات قرار طالبان وقلن إنهن لن يتوقفن عن الدراسة، بحسب قناة "طلوع نيوز".



ونقلت القناة عن إحدى المتظاهرات: "نريد حقنا فقط. هل ينص الإسلام على أنه لا ينبغي لنا أن نتعلم؟".



وفي غضون ذلك، طلب المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان توماس ويست من طالبان فتح الجامعات أمام الطالبات.



وقال ويست عبر تويتر: "العالم كله يشهد الوحدة الأفغانية في مواجهة قرار ضار لا يمكن الدفاع عنه. الطلاب يقفون جنبا إلى جنب مع أخواتهم (وهناك) استقالات واحتجاجات ومعارضة. ونحث طالبان على الإصغاء إلى شعبها. لم يفت الأوان بعد".



وحظرت حركة طالبان يوم الثلاثاء على النساء الالتحاق بالجامعات في أفغانستان بأثر فوري.



ومنذ تولي الحركة السلطة في أغسطس 2021، فرض الإسلاميون قيودا كبيرة على حقوق المرأة.



ويتم استبعاد الفتيات والنساء إلى حد كبير من الحياة العامة في أفغانستان.