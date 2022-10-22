مرتضى منصور: «أنا مكنتش هنزل الانتخابات لكن مسؤولين كبار قالولي أنقذ الزمالك»

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قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه كان لا ينوي خوض انتخابات مجلس الإدارة النادي الأخيرة، ولكن مسؤولين كبار بالدولة طلبوا منه خوضها لإنقاذ النادي.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «مكنتش ناوي ادخل انتخابات مجلس الإدارة الأخيرة، بس في مسؤولين كبار بالدولة طلبوا مني خوض الانتخابات لإنقاذ الزمالك».

وتابع: «لجنة حسين لبيب دمرت نادي الزمالك، والمسؤولين قالولي لازم تخوض الانتخابات عشان تنقذ النادي وترجعه لمكانته تاني».

وتطرق رئيس الزمالك للحديث عن مستشفى 57357، قائلا: «أنا المستشار القانوني لمستشفى 57357، وهي حاليًا بتمر بأزمة مالية صعبة، ولازم كلنا نقف جمبها عشان متقفلش في مئات الأطفال بيتعالجوا فيها».

وأتم منصور: «بكره - بإذن الله - أنا وعائلتي هنتبرع بمبلغ مالي لـ صالح مستشفى 57357، بس مش هقول كام عشان دي حاجة بيني وبين ربنا».