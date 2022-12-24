المسيحيون في العراق يحييون قداس أعياد الميلاد بحضور رسمي رفيع المستوى

أحيا المسيحيون في العراق، مساء اليوم السبت، قداس أعياد الميلاد المجيد.

وحضر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ووزراء الداخلية والصحة والعمل والهجرة والمهجرين، وعدد من كبار المسؤولين قداس ميلاد السيد المسيح في كنيسة سيدة النجاة وسط بغداد.

وقال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في كلمة خلال الاحتفال بقداس أعياد الميلاد، إن "الحكومة العراقية تعتز بجميع مكونات الشعب وأن تنوع المجتمع العراقي هو مصدر قوة".

وأضاف "لقد حاول الإرهاب النيل من شعبنا وارتكبوا جريمة كبيرة في هذه الكنيسة كنيسة سيدة النجاة وأن الشعب العراقي تمكن من صد الهجمة الإرهابية والانتصار على الفكر التكفيري".

وأكد السوداني أن الاحتفال هذا العام بأعياد الميلاد يعكس قدرة الشعب على الانتصار على الإرهاب والنجاح في إعادة إعمار الكنائس المدمرة والإصرار على التمسك بالوطن كما يعكس حرص الحكومة العراقية توحيد الصفوف والاستعداد لخوض معارك ضد الفساد.

وعبر المسيحيون الذين اكتظت بهم كنيسة سيدة النجاة خلال مراسم القداس عن سعادتهم بإحياء هذا القداس في ظل أجواء أمنية مستقرة.

كما دعوا إلى أن يكون الاحتفال هذا العام بالأعياد الميلاد المجيد محطة لدعم الأخوة بين العراقيين جميعا وحل المشاكل وأن تسود البهجة والسرور في عراق مستقر وآمن.

كما استذكر المحتفلون الجريمة التي قام تنظيم القاعدة بارتكابها في 31 أكتوبر عام 2010، عندما اقتحم عناصر في تنظيم القاعدة كنيسة سيدة النجاة وسط بغداد في جريمة وحشية وقاموا بقتل 48 مسيحيا من النساء والرجال بينهم قساوسة وإصابة أكثر من 100 آخرين والحاق أضرار بليغة بالكنيسة قبل أن تتمكن القوات العراقية من السيطرة عليها وفك أسر المحتجزين.

وشهدت الكنائس في بغداد وكركوك والموصل ومدن إقليم كردستان مساء اليوم قداس أعياد الميلاد بمشاركة آلاف من المسيحيين في أجواء من الأمن والاستقرار.

وأعلنت الحكومة العراقية إعتبار يوم 25 من ديسمبر عطلة رسمية لجميع العراقيين لمناسبة أعياد الميلاد ويوم 26 منه عطلة لجميع المسيحيين بهذه المناسبة.