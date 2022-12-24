التعليم: تشكيل لجنة أزمات بكل مدرسة لحماية الطلاب من الأمطار

• المديريات التعليمية تشدد على المدارس بضرورة فصل التيار الكهربائي وتغطية الأسلاك المكشوفة

أصدرت عدد من المديريات التعليمية، تعليمات لمديرى المدارس لاتخاذ ما يلزم من تدابير مع احتمالية التعرض لموجة أمطار، ووجهت بتشكيل لجنة الأزمات والكوارث بكل مدرسة طبقا للقرار الوزارى رقم ٢٦٢، لمتابعة الأحوال حال سقوط الأمطار.

وشددت المديريات، بحسب بيان لوزارة التربية والتعليم اليوم، على ضرورة فصل التيار الكهربائى فورا عن المدرسة حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات، والتأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء، وتغيير المفاتيح التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم.

وأكدت ضرورة مراجعة جميع وصلات الكهرباء، وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة داخل وخارج الفصول، والتنبيه على جميع الطلاب بعدم ملامسة أى أسلاك كهربائية داخل أو خارج المدرسة، والحرص على رفع المياه من الفناء وأسطح المدارس.

ونبهت بعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول فى حالة وجود مطر وبرق، والتأكيد عليهم فى الإذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة فى رحلتى الذهاب والعودة إلى المدرسة، وكذلك عدم العبث بمياه الأمطار المتجمعة بالشوارع خوفا من وجود أى خطر تحتها.