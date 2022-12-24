أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه وشكره للرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك على تقديم الدعم لأوكرانيا في مواجهة العمليات العسكرية الروسية.

وكتب زيلينسكي - في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقا على زيارته الأخيرة لواشنطن - "شكرا لك، رئيس الولايات المتحدة.. إنه لشرف لي أن أزور الولايات المتحدة، وأتحدث إلى الشعب الأمريكي والكونجرس وأن التقي بزعيم البلد الذي يساعدنا على الوقوف والفوز".

وأضاف زيلينسكي - بحسب وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية - "أظهرت هذه الزيارة أن أوكرانيا والولايات المتحدة تقفان معًا إلى جانب الخير والديمقراطية والعدالة، وهما تصنعان المستقبل معًا".

وفي تغريدة مماثلة، توجه زيلينسكي بالشكر الى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والشعب البريطاني قائلا "نشعر بدعمكم.. نشعر بنور ودفء قلوبكم، فدائما ما يسود الضوء على الظلام، وهكذا سنهزم معا الشر ونعيد السلام إلى أوكرانيا وأوروبا والعالم.. عيد ميلاد مجيد أيها الأصدقاء".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.