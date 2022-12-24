إيطاليا تسجل 137 ألفا و572 إصابة جديدة بكورونا و798 وفاة

سجلت إيطاليا 137 ألفا و572 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و798 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت



ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 25 مليونا و21 ألفا و606، والوفيات إلى 183 ألفا و936.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 148 مليونا و917 ألفا و486 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.