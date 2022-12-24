الجزائر تقترح استضافة اجتماع لرواد الثقافة في الوطن العربي

قدمت وزيرة الثقافة الجزائرية صورية مولوجي اقتراحا للمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" محمد ولد أعمر حول استضافة بلادها لاجتماع يجمع بين رواد الثقافة في الوطن العربي.

جاء ذلك خلال استقبال مولوجي، اليوم السبت بمقر وزارة الثقافة بالعاصمة، لمدير "الألكسو" الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وأوضحت وزارة الثقافة الجزائرية -في بيان صحفي- أن اللقاء تناول المشاريع الثقافية والفنية المشتركة بين الوزارة و المنظمة، وأن الوزيرة تطرقت إلى بعض الملفات العربية المشتركة الأخرى التي ساهمت فيها الجزائر، على غرار الملف المشترك حول فنون الخط العربي، والنقش على المعادن، ومهارة النقش على الخشب.

وتناولت الوزيرة خارطة العمل الخماسية التي تهدف إلى إعداد مجموعة من الملفات العربية المشتركة لترشيحها على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

من جانبه، أكد المدير العام للمنظمة أهمية تعزيز هذا التعاون والتنسيق مستقبلا لتطوير القطاع الثقافي في الوطن العربي.