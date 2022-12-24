البطريرك الماروني بشارة الراعي: كل المعطيات تؤكد وجود مخطط ضد لبنان

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم السبت، أن كل المعطيات السياسية تؤكد وجود مخطط ضد لبنان، لإحداث شغور رئاسي معطوف على فراغ دستوري يعقد أكثر فأكثر انتخاب رئيس للجمهورية.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن الراعي قوله، في رسالة الميلاد وجهها اليوم: "إن الذين يمنعون انتخاب رئيس لكل لبنان، يمنعون قيامة لبنان، أما البطريركية المارونية فمصممة على مواصلة نضالها ومساعيها في لبنان ولدى المجتمعين العربي والدولي من أجل تسريع الاستحقاق الرئاسي".

وأوضح أن "الصراع الإقليمي يعيق هذه المساعي لأن هناك من يريد رئيسا له لا للبنان ويريد رئيسا لمشروعه لا للمشروع اللبناني التاريخي، وهذا أمر لن ندعه يحصل فلبنان ليس ملك فريق دون آخر".

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يقدم أي طرف لبناني فكرة وطنية أو حضارية أفضل من الفكرة اللبنانية، مؤكدًا أن إصراره على "الدعوة إلى مؤتمر برعاية الأمم المتحدة والدول الصديقة خاص بلبنان، لكي نحيد لبنان عن أي مواجهة عسكرية ويبقى الوضع مضبوطًا في هذه المرحلة الإقليمية المجهولة المصير".

واختتم: "الدعوة من جهتنا إلى هذا المؤتمر تأتي لأننا يئسنا من السياسيين".