نجم ليفربول: اللعب ضد السيتي كأول مباراة بعد المونديال كان مفيدا لنا

أشار فابينيو، نجم نادي ليفربول، أنه سعيد بالمشاركة من جديد رفقة الريدز عقب فترة التوقف الدولي الأخيرة بسبب إقامة بطولة كأس العالم في قطر.

ولعب فابينيو رفقة ليفربول خلال مواجهة مانشستر سيتي بكأس كاراباو يوم الخميس الماضي والتي خسرها ليفربول 3-2. وقال فابينيو لموقع ليفربول الرسمي: "شعرت بحالة جيدة في المباراة ضد السيتي. كنت في حالة مزاجية جيدة للعب هذه المباراة ، أردت حقًا اللعب ومحاولة مساعدة الفريق".

وأضاف فابينيو في حديثه: "أعتقد أن الحصول على هذه المباراة كأول مباراة من كأس العالم كان مفيدًا لنا. كانت حدة المباراة جيدة، ولعبنا مباراة جيدة، وأتيحت لنا الفرص، وسجلنا هدفين، وكان بإمكاننا تسجيل الهدف الثالث أو حتى الهدف الرابع ، لكن ذلك لم يحدث. ليس من الجيد أبدًا أن تخسر ، أو أن تكون خارج إحدى المسابقات، لكن علينا أن نتطلع إلى الأمام. لدينا مباراة أخرى يوم 26 لذا علينا الاستعداد لهذه المباراة".

وواصل: "من الصعب دائمًا اللعب ضد أستون فيلا. ستكون مباراة خارج أرضنا لكننا نعلم مركزنا في الدوري الإنجليزي، نحتاج إلى الفوز لتغيير هذا الوضع".

واختتم: " من الجيد أن يكون لدينا الكثير من المباريات لأن الجميع سيلعب ويجب أن يكون الجميع مستعد. الأمر ليس بالأمر السهل من الناحية البدنية ولكن آمل أن نكون مستعدين لذلك لأنها فرصة جيدة للفوز بمباراتين أو ثلاث مباريات متتالية وإذا فعلنا ذلك فسوف يمنحنا المزيد من الثقة لبقية الموسم".