وزير الإسكان: انعكاسات تنموية كبيرة لمشروع سد جيوليوس نيريري في تنزانيا

شدد الدكتور عاصم الجزار والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أهمية مشروع إنشاء سد جيوليوس نيريري في تنزانيا وانعكاساته على حجم التنمية هناك.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، إن المشروع الذي يمثل أهمية كبيرة لدولة تنزانيا يتم بأياد مصرية.

وأضاف أن المشروع واجه العديد من التحديات منها فيروس كورونا بالإضافة إلى تحديات جغرافية، لكن تم استكماله في فترة زمنية قصيرة.

وتابع: "بعد 60 عاما من استعانة مصر بروسيا لبناء السد العالي الآن مصر تساعد تنزانيا في بناء سدها".

وأشار إلى أن التعاون الإفريقي من شأنه دفع التنمية في القارة، ويؤكد على دور مصر الريادي ومساعدة جيرانها في إفريقيا، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تابع المشروع أول بأول كما أن الجانب التنزاني، سعيد بما يتحقق على أرضه من إنجازات.