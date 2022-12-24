نفت وزارة الصحة بالكويت، ما تم تداوله حول إلغاء الفصل في تقديم الخدمة الصحية بين الرجال والنساء"، بعد انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الموضوع.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، في بيان عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن منهجية تقديم الخدمة الصحية لم يطرا عليها أي تغيير"، نافية كل ما يتم تداوله عن إلغاء الفصل في تقديم الخدمة الصحية للرجال والنساء.

وتلتزم جميع المؤسسات العلاجية بصون وحماية وحفظ حق المريض بالخصوصية، وسرية المعلومات المتعلقة به، وفقا لـ"بيان" وزارة الصحة الكويتية.

وطالبت الوزارة الكويتية، بـ"ضرورة استقاء الأخبار من المصادر الرسمية، وتحري الدقة في النشر".