شباب مطروح: تنظيم اللقاء التقييمي لفرق كرة القدم الهويات بمشاركة 4 مراكز

قال الدكتور وليد رفاعي، مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، إن إدارة تنمية النشء بالمديرية نظمت اللقاء التقييمي لفرق الهويات الرياضية، بمشاركة 50 طليع مقسمة على 4 فرق كرة قدم تابعة لمراكز.



وأوضح رفاعي أن الفرق المشاركة في دور ي الأربعة، وهي: مركز شباب الضبعة، ومركز شباب سيوة، ومركز شباب مصر، ومركز شباب الهلال، والذي أقيم على ملعب مركز شباب مطروح.

وأكد أن أولى لقاءات دوري الأربعة أسفرت عن فوز مركز شباب الضبعة على مركز شباب مصر، بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بينما فى المباراة الثانية فاز مركز شباب سيوة على مركز شباب الهلال أيضا بضربات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي.

ونجح فريق مركز شباب الضبعة في تحقيق الفوز بالمباراة النهائية على مركز شباب سيوة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وحصول مركز شباب الضبعة على كأس البطولة.

أما في مباراة تحديد المركزية الثالث والرابع نجح فريق مركز شباب مصر في الحصول على المركز الثالث، بينما جاء مركز شباب الهلال حصل على المركز الرابع، وفي ختام اللقاء التقييمي حصل جميع الفرق على الجوائز الخاصة بالمراكز الأربعة.

وجاء اللقاء تحت إشراف إدارة تنمية النشء بالمديرية محمد عبد الرحمن مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، وإدارة الطلائع شيماء مدحت، وأحمد خطاب، ومحمد خلف.