أشرف زكي: «كل اللي غلط في البلد شطبته من نقابة الممثلين»

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن هناك ميثاق شرف أخلاقيا، يطبق على الفنانين، ويمنع تجريح الممثلين في بعضهم البعض، مؤكدا أن هناك الكثيرين ممن تقرر إحالتهم للتحقيق بسبب هذه القضايا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه شطب أسماء كل الممثلين الذين ارتكبوا أخطاء في حق مصر.

وتابع: "الممثلين اللي بيطلعوا يجرحوا في بعض، في ناس منهم اتحولت للتحقيق وفي ناس أخذت إنذار وفي عقوبات تانية".

وأكمل: "كل يوم عندي في قضايا لممثلين في النقابة، ولكن اللي يغلط في البلد شطبته ومصر أهم حاجة".