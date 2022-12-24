 عسكري روسي: الولايات المتحدة تنقل الأبحاث البيولوجية من أوكرانيا إلى دول أخرى - بوابة الشروق
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عسكري روسي: الولايات المتحدة تنقل الأبحاث البيولوجية من أوكرانيا إلى دول أخرى

أ ش أ
نشر في: السبت 24 ديسمبر 2022 - 1:59 م | آخر تحديث: السبت 24 ديسمبر 2022 - 1:59 م


اتهم رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية، إيجور كيريلوف، وزارة الدفاع الأمريكية بالعمل على نقل الأبحاث البيولوجية العسكرية، التي لم تكتمل في أوكرانيا، إلى دول آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية.

وقال كيريلوف - في تصريح اليوم السبت - "وفقًا للمعلومات المتاحة لدينا ينقل البنتاجون بنشاط الأبحاث، التي لم تكتمل في إطار المشاريع الأوكرانية، إلى دول آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية".

وأضاف كيريلوف: "في الوقت نفسه، ينشط التعاون في هذا المجال بين وزارة الدفاع الأمريكية ودول أفريقية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومنها كينيا وكمبوديا وسنغافورة وتايلاند"، مؤكدا إجراء أبحاث أمريكية مع مسببات الأمراض ذات العدوى الخطيرة بشكل خاص على الأراضي الأوكرانية.

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