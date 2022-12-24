مسؤول روسي: قد نخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين 5 و7%

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، إن موسكو قد تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين 5 و7% في بداية العام المقبل.



وأضاف في تصريحات لقناة روسيا 24 الحكومية: "نحن مستعدون لخفض إنتاجنا جزئيًا، وقد يحدث هذا، يتم تقييم المخاطر.. في بداية العام المقبل يمكن أن نحصل على تخفيض يتراوح بين 500 ألف و700 ألف برميل يوميًا، بالنسبة لنا فهو حوالي 5-6، 5-7 بالمائة.. وهذا حجم ضئيل".



وذكر أن خفض الإنتاج هذا قد يكون ضروريا لأنه يجري إعداد أمر رئاسي يتضمن فرض حظر على تسليم النفط ومنتجاته إلى الدول التي تفرض سقفا سعريا في الاتحاد الأوروبي.



يذكر أن أسعار خام برنت (المقياس العالمي لسعر النفط) ارتفعت بنسبة 3.6٪ يوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوى لها في 3 أسابيع.