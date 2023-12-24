باكستان: كل المواطنين من جميع الأديان يتمتعون بحقوق متساوية

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الباكستاني أنوار الحق كاكر اليوم السبت أن المواطنين من جميع الأديان بما في ذلك الهندوس والسيخ والمسيحيين يتمتعون بحقوق متساوية في باكستان بكرامة وأن الحكومة ستضمن حماية أماكن عبادتهم.

وفي حديثه في حدث تم تنظيمه للاحتفال بعيد الميلاد في باكستان، هنأ المجتمع المسيحي نيابة عن حكومة وشعب باكستان، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وأضاف: "سنقاوم جميع أنواع الفاشية. باكستان هي الناقل الرئيسي للشمولية والوئام".

وقال إن الأشخاص من مختلف الأديان يعيشون في البلاد في وئام، مضيفا أن المجتمع المسيحي وطني للغاية ويساهم في السلام والازدهار في باكستان.