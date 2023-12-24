منظمة الصحة العالمية تدين تدمير النظام الصحي في غزة

أدانت منظمة الصحة العالمية، اليوم، عملية تدمير النظام الصحي في غزة إثر العدوان الإسرائيلي على القطاع، مجددة الدعوة لوقف إطلاق النار .



وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، في منشور على منصة إكس، إن "القضاء على النظام الصحي في غزة هو مأساة"، وأضاف: "نحن مستمرون في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار".



وشدد تيدروس على أنه "في مواجهة انعدام مستمر للأمن وتدفق المصابين، هناك أطباء وممرضون وسائقو سيارات إسعاف وغيرهم يواصلون بذل الجهود لإنقاذ الأرواح".



وتفيد منظمة الصحة العالمية بأن من بين مستشفيات غزة البالغ عددها الإجمالي 36 مستشفى، هناك تسعة فقط تعمل الآن بشكل جزئي، وكلها في الجنوب.



ووصفت المنظمة مشاهد مرضى متروكين يستجدون الطعام والماء بأنها "لا تحتمل".



وحذرت من أن نسبة أفراد طواقم الرعاية الصحية الذين ما زالوا يعملون في غزة تقتصر على 30 بالمئة فقط.



وتعرضت المستشفيات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني لعدوان إسرائيلي بشكل متكرر في غزة منذ اندلاع الحرب.



وأحصت منظمة الصحة العالمية 246 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في غزة حتى 20 ديسمبر، بما في ذلك المستشفيات وسيارات الإسعاف، ما أسفر عن استشهاد 582 شخصا وإصابة 748 آخرين.



وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن 20.424 شهيدا، ونحو 54.036 جريحا، أكثر من 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال.