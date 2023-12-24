تشيلسي يعود للهزائم ويسقط بثنائية أمام ولفرهامبتون  بالدوري الإنجليزي

عاد تشيلسي لطريق الهزائم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب خسارته 1 / 2 أمام ضيفه ولفرهامبتون ، اليوم الأحد، في المرحلة الـ18 للمسابقة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، فيما شهد الشوط الثاني أهداف المباراة الثلاثة.

وبادر ولفرهامبتون بالتسجيل عن طريق ماريو ليمينا في الدقيقة 51، قبل أن يضيف زميله مات دوهيرتي الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتواصلت الإثارة في المباراة، بعدما أحرز كريستوفر نكونكو هدفا لمصلحة تشيلسي في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع، ليحاول الفريق اللندني خطف هدف التعادل خلال اللحظات الأخيرة ولكن دون جدوى.

وارتفع رصيد ولفرهامبتون ، الذي حقق انتصاره السادس في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 4 تعادلات و8 هزائم، إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف خلف تشيلسي، صاحب المركز العاشر، المتساوي معه في نفس الرصيد، علما بأن هذه هي الخسارة الثامنة التي يتلقاها الفريق الأزرق في المسابقة هذا الموسم، كما أنها الثالثة في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالبطولة.