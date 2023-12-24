أمين مفتاح كنيسة القيامة بالقدس يروي تفاصيل حمل عائلته المفتاح منذ 850 سنة

كشف أمين مفتاح كنيسة القيامة في القدس أديب جودة الحسيني، عن كيفية حصول عائلته المسلمة، على الختم المقدس لقبر السيد المسيح وكيفية استخدامه، مفتاح كنيسة القيامة.

وأوضح خلال مداخلة عبر «زووم» لبرنامج «حديث القاهرة»، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت: « القصة بدأت عام 1187 عندما حرر صلاح الدين الأيوبي مدينة القدس من يد الصلبيين، واجتمع رؤساء الكنائس، وأحب أن يسمع تاريخ كنيسة القيامة، وجاء ليحي العهدة العمرية».

وأشار إلى أن صلاح الدين عرض الفكرة على رؤساء الكنائس بتسليم مفاتيح كنيسة القيامة لآل البيت لحماية كنيسة القيامة إلى الأمد البعيد، ووافق رؤساء الكنائس على هذه الفكرة، منوها بأن عائلته تسلمت مفاتيح كنيسة القيامة من قبل رؤساء الكنائس الست الذين كانوا يحكمون كنيسة القيامة ذلك الحين.

وذكر أن مفتاح كنيسة القيامة الصليبي، والذي يبلغ عمره الف عام، وموجود لدى عائلته من 850 عاما، مؤكدا بأن هذا هو المفتاح الذي تفتح به الكنيسة صباحا وتغلق به مساء، وهو وظيفة شرفية ولا يتقاضون عليه أجر من الطوائف المسيحية.

وعن الختم المقدس، أوضح أنه يستعمل مرة واحدة في السنة وتحديدا في الساعة الثانية عشر ظهرا يوم سبت النور، حيث يدخل إلى مقمورة القبر المقدس، ويرافقه مطران من طائفة الروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، لتفتيشه والتأكد أنه خال من أي شعلة وعند الخروج من بوابته تغلق طائفة الروم الأرثوذكس بالشمع المقدس.

ولفت إلى أن هذا الختم يعني الاحتفال بعيد الفصح المجيد، ويرافقه المطارنة إلى صالون البطريك داخل البلدة القديمة، ليهنئه بالعيد ثم يخرج البطريك ويذهب إلى القبر ليفك الشمع المقدس ويدخل لمقمورة القبر يصلي ويخرج وبيده شعلة الأنوار التي تُضاء بها جميع كنائس العالم بعد خروجها من كنيسة القيامة.

وشدد على أن الشرطة الإسرائيلية لا تدخل لمقمورة القبر ولا دخل لها بهذا الأمر بتاتا، ولكن تقتصر على الطوائف المسيحية المسموح لها بالدخول فقط.