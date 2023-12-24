 الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح متوسطة بنيران حزب الله - بوابة الشروق
الأحد 24 ديسمبر 2023 8:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح متوسطة بنيران حزب الله


نشر في: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 8:40 ص | آخر تحديث: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 8:40 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت، عن إصابة جندي في منطقة المنارة شمال إسرائيل، بنيران "حزب الله" اللبناني.
 

وفي بيان له، قال الجيش الإسرائيلي: "في وقت سابق من اليوم، تم تحديد عدد من عمليات الإطلاق وهي تعبر من لبنان باتجاه مناطق مختلفة في شمال إسرائيل، وردا على ذلك، ضرب الجيش الإسرائيلي مصادر النيران".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، قصفت مدفعية جيش الدفاع الإسرائيلي على مدار اليوم عددا من المناطق في لبنان.. وقبل قليل، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي مركز قيادة عسكريا تابعا لمنظمة حزب الله الإرهابية".

وأردف الجيش الإسرائيلي في بيانه: "علاوة على ذلك، وبسبب عمليات الإطلاق التي تم إطلاقها من لبنان باتجاه المنارة، أصيب جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي في الاحتياط بجروح متوسطة جراء الشظايا، وتم نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقد تم إخطار عائلته".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت استهدافه موقعا عسكريا وجنودا في الجيش الإسرائيلي إلى الجنوب من البلاد بالأسلحة المناسبة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك