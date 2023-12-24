أوكرانيا تكشف عن قضية فساد جديدة في وزارة الدفاع

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها كشفت عن محاولة من قبل بعض المسؤولين لشراء قذائف مدفعية بأسعار مبالغ فيها، وهي من الأمور التى تكشفت وتم الإعلان عنها، بعد أن تعهد وزير الدفاع رستم عميروف بالقضاء على الفساد في المجال العسكري.

وقالت الوزارة في بيان إن مسؤولا اعتقل وأقيل آخرون من مناصبهم نتيجة للتحقيق، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وخلص التحقيق المشترك الذي أجراه جهاز أمن الدولة ومكتب المدعي العام إلى أن مجموعة من المسؤولين بقيادة رئيس قسم إنتاج الذخيرة أخذوا مدفوعات على عقد لقذائف مدفعية كانت أعلى مما هو منصوص عليه.

ووفقا للبيان المنشور على موقع الوزارة، وقعت وكالة مشتريات عسكرية أنشئت حديثا عقدا منقحا ينص على أسعار أرخص بكثير.

ومع ذلك، تم دفع ثمن القذائف وفقا للاتفاقات السابقة التي وضعها المسؤولون المستهدفون في التحقيق وأدت إلى دفع مبلغ زائد قدره 5ر1 مليار هريفنيا (40 مليون دولار).

وسيخضع جميع المسؤولين المعنيين لاختبار كشف الكذب، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع على موقعها على الإنترنت.

وأصبح عميروف وزيرا للدفاع في أوائل سبتمبر بعد الإطاحة بسلفه أوليكسي ريزنيكوف وسط مزاعم بالكسب غير المشروع في المشتريات العسكرية من قبل مرؤوسيه في عهده.