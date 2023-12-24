اشتية: ما جرى في 7 أكتوبر الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن عمر الحرب الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية يزيد عن 75 عامًا، منوهًا أن الشعب عانى قبلها تحت الاستعمار البريطاني، منذ الحرب العالمية الأولى.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد، أن «القضية أكبر من 7 أكتوبر وأعمق مما حدث في طوفان الأقصى».

ونوه أن الحرب الإسرائيلية أدت إلى تهجير أكثر من 2 مليون فلسطيني من شمال غزة إلى الوسط ثم الجنوب، قائلًا إن الاحتلال قطع الكهرباء والمياه ويشن حربًا لتجويع المواطنين في كل أنحاء القطاع.

ولفت إلى أن ما جرى في 7 أكتوبر الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن «استراتيجية إسرائيل قائمة على تدمير إمكانية قيام دولة فلسطين».

وأوضح أن «استراتيجية إسرائيل قائمة على عزل قطاع غزة تحت مبرر الانقسام وترسيخه، ومحاولة دفع غزة لحضن مصر، وإخراج غزة من الجغرافيا الفلسطينية، وشراء الهدوء بالمال».

وحذر من أن إسرائيل تشن 3 حروب على الضفة الغربية تستهدف الأرض والإنسان وتعزيز الرواية اليهودية والاستيلاء على أموال السلطة، مؤكدًا أن السلطة مستمرة في مساعدة أسر الأسرى والشهداء لأنه شرف عظيم