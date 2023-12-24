 جاياردو يكشف أسباب هزيمة الاتحاد أمام الرائد في الدوري السعودي - بوابة الشروق
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جاياردو يكشف أسباب هزيمة الاتحاد أمام الرائد في الدوري السعودي

الشروق
نشر في: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 2:57 ص | آخر تحديث: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 2:57 ص

علّق مارسيلو جاياردو، المدير الفني لاتحاد جدة على هزيمة فريقه أمام الرائد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز.

وقال مارسيلو جاياردو في تصريحات نقلتها صحيفة اليوم السعودية: "المباراة كانت صعبة للغاية، ونعتذر للجماهير على الهزيمة.. تعرضنا لأمور ليست في صالحنا، من بينها إصابة أحمد بامسعود".

وأضاف: "فريقنا واجه الأزمات في مباراة الرائد، وبالتأكيد كان هناك نقصًا كبيرًا خاصةً في ظل الإصابات التي تعرضنا لها خلال الفترة الماضية".

وتابع: "هناك أمر في هذه المباراة، وهي حالة الطرد التي تعرض لها مد الله العليان، لاعب فريقنا، في بداية المباراة، وهذا الأمر زاد الأمور تعقيدًا علينا خلال الفترة الماضية".

وأكمل: "قرار استبعاد اللاعب عبد الرحمن العبود من مباريات الفريق في الفترة الماضية، هو قرار خاص بالإدارة.. والنادي هو من سيعلن عن القرار الخاص به، اللاعب يتدرب معنا وذلك من أجل احترام تعاقده مع النادي خلال الفترة الحالية".


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