قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، إن ارتفاع أسعار السيارات نتيجة طبيعية للتضخم العالمي شأن جميع السلع والمنتجات الأخرى، لافتا إلى تراجع مبيعات السيارات خلال العام الجاري 2023؛ بنسبة 70% للمرة الأولى منذ 25 عاما.

وشدد خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، على ضرورة فتح الباب أمام استيراد السيارات المستعلمة من الخارج حتى 3 سنوات قبل عام الموديل والسماح بترخيصها على غرار تجربة مبادرة المصريين بالخارج.

وأشار إلى نجاح مبادرة سيارات المصريين بالخارج في نسختها الأولى؛ بتحقيق عوائد بقيمة 865 مليون دولار، متوقعا أن تشهد المبادرة الحالية جني 3 مليارات دولار كحد أدنى.

ونوه إلى انهيار أسعار السيارات المستعملة في الخارج على نحو كبير للغاية جراء تقادم موديل العام، قائلا: «لو السيارة الزيرو سعرها 60 ألف يورو؛ موديل 2021 سعرها في حدود 20 أو 25 ألف يورو فقط».

وأضاف أن السماح باستيراد المستعمل من شأنه أن يوفر العملة الصعبة للدولة، لافتا إلى تواجد سيارات مصرية بالشارع منذ ستينيات القرن الماضي.