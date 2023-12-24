فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية حول الكنائس خلال فترة عيد الميلاد

عززت فرنسا من الإجراءات الأمنية حول الكنائس خلال فترة عيد الميلاد تحسبا لأي هجمات محتملة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عبر منصة "اكس" إنه سوف يتم نشر رجال الشرطة وأفراد قوات الدرك خارج الأماكن الدينية لحماية المسيحيين خلال احتفالات عيد الميلاد مساء اليوم الأحد وصباح غد الاثنين.

وكان دارمانين قد دعا سابقا مسؤولي الشرطة للالتزام بالحذر خلال فترة الاحتفالات.

ويشار إلى أنه منذ تعرض مدرس لهجوم دموي في أكتوبر الماضي، رفعت فرنسا مستوى التأهب من الإرهاب لأعلى مستوى. وكان قد تم احتجاز خمسة أشخاص أمس الأول الجمعة في عملية لمكافحة الإرهاب بشرق البلاد.

وقد تم تشديد الإجراءات الأمنية عند كاتدرائية كولونيا بألمانيا أمس السبت بسبب دلالات على تخطيط لشن هجوم محتمل.