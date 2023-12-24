أحياء جنوب القاهرة ترفع درجة الاستعدادات للقصوى تمهيدا لاستقبال عيد الميلاد المجيد

• عبدالمنعم: رفع مستوى النظافة أمام الكنائس الإنجيلية وأبو سيفين والروم

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على جميع الجهات التنفيذية والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى، لاستقبال فعاليات عيد الميلاد المجيد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين كل الكنائس على مستوى الأحياء.

وشددت عبدالمنعم، على التأكيد على رؤساء الأحياء بمتابعة ومراجعة الكهرباء وخطوط الصرف الصحي مع المديريات المعنية بالمرافق الحيوية ونظافة المنطقة المحيطة بكل كنيسة، ورفع أي إشغالات بالطرق المؤدية للكنائس على مستوى الأحياء طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

ووجهت باستمرار حملات تفتيش على الأسواق والمطاعم والمحلات والمخابز والعمل على توفير اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية وتوفير وضبط الاسعار لجميع السلع الغذائية بالمجمعات والأسواق والمحلات.

ونوهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبي، بجهود أحياء المنطقة الجنوبية في ضوء هذه الاستعدادات، حيث كثف حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار، أعمال النظافة والتجريد ورفع المخلفات والارتقاء بالمظهر الحضاري بنطاق الحي، موضحة أن الأعمال شملت رفع كفاءة النظافة أمام الكنيسة الإنجيلية وأبو سيفين والروم بشارع شريف والمجاورة رقم ٧ وشارع أحمد أنسي وحلوان البلد.