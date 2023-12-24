غلق مخبزين لمدة شهر وتحرير 58 مخالفة للمخابز في البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الأحد، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.



وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموين بناحية دمنهور.



وأسفرت الحملة، عن تحرير محاضر لمخبزين ناقص الوزن بمقدار 23 جراما للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين، ومخابز أنتجت خبزا ناقص الوزن ، ومخابز أنتجت خبزا غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، ومحاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.