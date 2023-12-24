بوتشيتينو حزين لخسارة تشيلسي أمام ولفرهامبتون

أعرب ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي عن أسفه لافتقار لاعبيه للشراسة أمام المرمى بعد سلسلة من الفرص الضائعة التي ساهمت في خسارة الفريق 2/1 أمام ولفرهامبتون ، اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

قال بوتشيتينو في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "لقد أخطأنا، لذلك لا نلوم إلا أنفسنا، لم نفز اليوم لأننا أهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول، ففي الدوري الإنجليزي إذا لم تكن حاسما في ترجمة الفرص فمن الوارد دائما أن تستقبل الأهداف".

أضاف المدرب الأرجنتيني "افتقدنا أيضا التنافسية والقوة في الدقائق الخمس الأولى من الشوط الثاني واستقبلنا العديد من الركلات الركنية".

وواصل مدرب الفريق اللندني "أرى أننا بالفعل كنا أعداء أنفسنا، لا أقصد بالطبع التقليل من فريق ولفرهامبتون الذي أدى المطلوب وسجل هدفين، لكننا كنا الأفضل في الشوط الأول وبسبب عدم قدرتنا على التسجيل لم نفز بهذه المباراة".

في سياق آخر، قال بوتشيتينو "لم ألتفت لصافرات الجماهير ضد نيكولاس جاكسون، ولكن أعلم أن الضغوط كبيرة والجماهير تنتظر الكثير منه".

استدرك المدرب الأرجنتيني "لكن جاكسون مهاجم شاب ولا يمكن إلقاء اللوم عليه فقط لأن كرة القدم رياضة جماعية ولا يمكن إلقاء اللوم على لاعب واحد".

وأتم ماوريسيو بوتشيتينو تصريحاته "نيكولاس جاكسون يخوض موسمه الأول في الدوري الإنجليزي والتوقعات والضغوط تكون كبيرة في ناد بحجم تشيلسي".