رئيس وزراء فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يعيد احتلال الضفة الغربية كاملة الآن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن العدوان الإسرائيلي أسفر عن سقوط 241 شهيدا في الضفة الغربية، منذ بداية العام وحتى 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف خلال حوار خاص مع الإعلامية ولاء السلامين، في برنامج «ملف اليوم»، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيد احتلال الضفة الغربية كاملة الآن، منوهًا أن «الجيش الإسرائيلي موجود في المدن والمخيمات؛ لمنع إمكانية إقامة دولة فلسطين».

وأكمل: «ليس كل ما يقوله نتنياهو، بشأن إقامة دولة فلسطينية، قضاء وقدر، فنحن الآن موجودون على أرضنا ونواجه كي ننهي الاحتلال ونقيم دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس مع حق العودة».

وأوضح أن السلطة تطلب من الولايات المتحدة ألا تعترض على طلب فلسطين بأن تكون دولة عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

واستطرد: «حان الوقت للاعتراف بقياد دولة فلسطينية، لكن الحكومة الإسرائيلية الحالية متعنتة، ولا تسمع كلام حتى أمها وحليفتها وحاميتها الولايات المتحدة».

وذكر أن فلسطين تريد من الأمم المتحدة أن تضع جدولًا زمنيًا لإنهاء الاحتلال، لأنه لا يمكن العودة إلى مسار مفاوضات كما كان الحال عليه خلال 30 سنة ماضية.