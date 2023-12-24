كلوب يطمئن جماهير ليفربول رغم إصابة تسيميكاس

قلل يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي من المخاوف من أزمة في مركز الظهير الأيسر بعد انضمام كوستاس تسيميكاس إلى أندي روبرتسون في قائمة المصابين.

وتعرض اللاعب اليوناني الدولي لكسر في الترقوة خلال مباراة أرسنال، التي انتهت بالتعادل 1/1 أمس السبت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد التحام من بوكايو ساكا ،مما أدى إلى اصطدام تسيميكاس بمديره الفني كلوب خارج حدود الملعب.

ويغيب روبرتسون منذ أكتوبر بسبب خلع في الكتف تطلب عملية جراحية، ولكنه يبقى على بعد أسابيع قليلة من العودة لينتقل بذلك قلب الدفاع جو جوميز لشغل الجبهة اليسرى، بعد أن كان خيارا بديلا في الجهة اليمنى لإراحة زميله ترينت ألكسندر أرنولد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن اللاعب الشاب لوك تشامبرز (18 عاما) شارك في مباريات الدوري الأوروبي وكأس الرابطة هذا الموسم، وليس من المرجح أن يشغل الجبهة اليسرى في مباراة بيرنلي بجولة البوكسينج داي، أو عندما يستضيف ليفربول نظيره نيوكاسل، أو عند مواجهة أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكنه سيكون خيارا للدعم عند الضرورة.

قال كلوب "لا أعرف هل يستطيع أن يلعب جو جوميز جميع المباريات، لننتظر ما سيحدث".

وأضاف المدرب الألماني "سيعود روبرتسون في الشهر المقبل بينما سيغيب كوستاس بالتأكيد لفترة طويلة، لم أفكر في الأمر بعد لكننا نواجه صعوبة كبيرة".

وتابع "الإصابات واردة في بعض الأحيان لذا يجب أن نتقبلها، ولكن الكسر في الترقوة إصابة مقلقة لأنها تستغرق وقتا طويلا للتعافي منها".

وأشار المدير الفني لليفربول "لقد تعرض روبرتسون لإصابة مختلفة، لكن الأمر يحتاج إلى وقت طويل للتعافي، نحتاج إلى الحظ في هذه اللحظات، والآن علينا التأكد من جاهزية جو جوميز للمباراة القادمة".

ويعاني ليفربول مع قائمة طويلة من المصابين تضم روبرتسون، وجويل ماتيب وتياجو ألكانتارا وديوجو جوتا وأليكسيس ماك أليستر وستيفان باجسيتيتش.

ورغم توقف الدوري الإنجليزي في يناير ، غير أن ليفربول تنتظره 7 مباريات على الأقل في الشهر المقبل ربما تزيد إلى ثماني مباريات إذا تأهل في كأس الاتحاد الإنجليزي بخلاف مباراتين ضد فولهام في قبل نهائي كأس الرابطة.