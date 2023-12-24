مقتل 12 شخصا جراء انفجار بمصنع للصلب في إندونيسيا

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قتل ما لا يقل عن 12 شخصا وأصيب آخرون في انفجار وقع بمصنع للصلب في إقليم سولاويسي بوسط إندونيسيا اليوم الأحد ، وفقا لوسائل إعلام محلية.