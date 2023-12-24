 مقتل 12 شخصا جراء انفجار بمصنع للصلب في إندونيسيا - بوابة الشروق
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مقتل 12 شخصا جراء انفجار بمصنع للصلب في إندونيسيا


نشر في: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 8:53 ص | آخر تحديث: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 8:53 ص

 قتل ما لا يقل عن 12 شخصا وأصيب آخرون في انفجار وقع بمصنع للصلب في إقليم سولاويسي بوسط إندونيسيا اليوم الأحد ، وفقا لوسائل إعلام محلية.


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