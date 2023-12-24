رئيس وزراء فلسطين: الولايات المتحدة تحاول حصار السلطة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن إسرائيل تعمل على تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية عبر وضعها تحت الحصار المالي والاقتطاع من ميزانية الحكومة.

وأضاف خلال حوار خاص مع الإعلامية ولاء السلامين، في برنامج «ملف اليوم»، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد، أن حصة السلطة من المقاصة مع إسرائيل الشهر الماضي، بلغت نحو مليار شيكل، أي ما يوازي 350 مليون دولار.

وأشار إلى أن «إسرائيل اقتطعت من تلك الحصة نحو 600 مليون شيكل، ما تسبب في عدم قدرة السلطة على دفع رواتب الموظفين للشهر الثاني».

وأوضح أن «الولايات المتحدة التي تتحدث عن إنعاش السلطة تحاول حصارها عن طريق منع إرسال المساعدات النقدية لها»، قائلًا إن «الإدارة الأمريكية تتحدث عن بعض القضايا الشكلية حين لا يكون لديها أفق سياسي».

وشدد على أن هدف إسرائيل من وقف التمويل عن السلطة الفلسطينية سياسي؛ من أجل عزل غزة عن باقي الأراضي المحتلة، مؤكدًا أن السلطة مستمرة في دعمها والتزامها تجاه أهالي القطاع.

وأكمل: «كل قضايا الأسرى والجرحى وتبني الأطفال هي قضايانا، نحن لم نغادر غزة، ولدينا الآن في القطاع 34 ألف موظف يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية، ونحو 80 ألف أسرة من القطاع تدفع لها السلطة مساعدات اجتماعية».