تعليم مطروح: فوز المحافظة بالمركز الأول فى المسابقة الوطنية لمدارس التعليم الفني

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح، عن فوز الطالب محمود مصيلحى عبد المنعم بالمدرسة الميكانيكية بالأول على مستوى الجمهورية ، في تخصص تبريد وتكييف الهواء فى المسابقة الوطنية العالمية لمدارس التعليم الفنى.

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، قد أعلنت نتيجة التصفيات النهائية المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية work Skills Egypt، والتي شارك فيها 1500 طالبا من مدارس التعليم الفني على مستوى جمهورية مصر العربية للعام الدراسي الحالى.

حيث نظمت الوزارة نظمت تلك المسابقة العلمية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ"، واتحاد الصناعات المصرية وذلك تشجيعاً لطلاب التعليم الفني على تنمية مهاراتهم الفنية والعملية وتعزيز قدراتهم.

وشهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ختام فعاليات المسابقة الوطنية للمهارات "مصر 2023" بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب السيد الوزير للتعليم الفني، وممثلي الجهات المانحة ولفيف من القيادات التعليمية بالوزارة.

وأكد على ضرورة اتخاذ ذلك الانجاز خطوة جديدة لتحقيق الرقي التعليمي المنشود بالمدارس الفنية، خاصة، وأن الدولة تولي ذلك القطاع اهتماما غير مسبوقا، في سبيل إعداد وتنشئة جيل فني متدرب قادر علي الانخراط في سوق العمل.