الخطوط الكويتية تتسلم تاسع طائراتها من نوع ايرباص ايه 320 نيو

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، تسلمها الطائرة برقان تاسع وآخر طائراتها من نوع ايرباص (ايه 320 نيو) والتي تأتي ضمن صفقة تشمل تسع طائرات من النوع نفسه.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالمحسن الفقعان، في بيان صحفي اليوم الأحد، إنه بوصول الطائرة (برقان) بات أسطول الشركة يتكون من 33 طائرة منها ثلاث طائرات إيرباص (ايه 330 - 200) وسبع طائرات إيرباص (ايه 320 - 200 سي إي أو) و10 طائرات بوينج (777 - 300 اي ار).

وأضاف الفقعان أن أسطول الشركة يتضمن أيضا تسع طائرات إيرباص (ايه 320 نيو) وأربع طائرات إيرباص (ايه 330 - 800)، موضحا أنه تم الاتفاق مع (إيرباص) على استلام ست طائرات من نوع إيرباص (ايه 321 نيو) وثلاث طائرات من نوع إيرباص (ايه 321 نيو - ال ار) خلال السنوات القادمة.

وذكر أن الطائرة الجديدة تحتوي على أحدث التكنولوجيا والتقنيات وتضمن الراحة والرفاهية والأمان لركابها كما تتميز بانخفاض تكلفة الوقود وستسهم في الاستمرار بتحقيق الاهداف المنشودة التي يسعى إليها (الطائر الازرق).

وأوضح أن طائرات إيرباص (ايه 321 نيو) و(ايه 321 نيو - إل أر) أثبتت قدرتها على تحقيق وفورات في التكاليف التشغيلية بنسبة 30 %.

كانت الخطوط الجوية الكويتية أعلنت في فبراير 2021 توقيع اتفاقية طلبية طائرات جديدة من "إيرباص" بقيمة 6 مليارات دولار، لشراء 31 طائرة.