الجيش الإسرائيلي ينفي ارتكاب فظائع بمستشفى في غزة

رفضت إسرائيل تقارير عن فظائع نسبت إلى جنود إسرائيليين بمستشفى في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأحد، إنه لا علاقة له بالجثث التي تم العثور عليها في مستشفى كمال عدوان في جباليا في شمال قطاع غزة.

وتم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت فيه جرافة حمراء تدفن أشخاصا تحتها في مستشفى. ومع ذلك، يعود هذا الفيديو إلى عام 2013 ولا علاقة له بالانتشار الحالي للجنود الإسرائيليين في جباليا، حسبما قال الجيش الإسرائيلي.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وقبل أسبوع، ذكرت قناة الجزيرة الإخبارية أن الجيش الإسرائيلي استخدم جرافة لتدمير خيام النازحين في فناء المستشفى، مما أسفر عن مقتل حوالي 20 شخصا في هذه العملية.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية يوم السبت عن مرضى وأطباء قولهم إن الجنود الإسرائيليين استخدموا جرافة للكشف عن جثث الضحايا الذين دفنوا بالفعل ودفعوهم معا.

كما أطلقوا النار على العديد من الأطباء على الرغم من أنهم بفحص هوياتهم بالفعل بحثا عن تورطهم في أنشطة "إرهابية" ،وسمحوا لكلب يتبع الجيش بعض رجل على كرسي متحرك، وفقا لتقرير الـ (سي.إن.إن).

ورفض الجيش الاتهامات، وقال إنه يفعل كل ما في وسعه لتجنب إيذاء المارة الأبرياء. وقال الجيش أن المستشفى يستخدم من قبل حماس للقيام بأنشطة "إرهابية" ويقع بالقرب من أحد مقراتها.