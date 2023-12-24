نائب محافظ القاهرة توجه بالانتهاء من إزالة التعارضات مع مشروع محور حسب الله الكفراوي

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تتابع المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار عمليات الإزالات التى تتعارض مع مشروع تقاطع امتداد محور حسب الله الكفراوي وامتداده بكورنيش النيل.

ووجهت عبدالمنعم، اليوم الأحد، بسرعة الانتهاء منها ومتابعة التطوير وتذليل كل التحديات وإزالة التعارضات التي قد تعوق الأعمال لاستكمال الشرايين المرورية الجديدة تماشيا مع كافة المشروعات المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات.

وأضافت أن حى طرة برئاسة المهندسة جيهان جادو، تواصل أعمال إزالة تعارضات امتداد محور حسب الله الكفراوي بطريق الاوتوستراد امام مدخل مدينة الوحدة لتغيير الحارة المرورية.

وأشارت إلى رفع 3 إعلانات ضخمة ورفع إشغالات عبارة عن صناعات فخارية وذلك لتوسعة الطريق وتسير الحركة المرورية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالحى.