كوريا الجنوبية: ارتفاع حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى إلى 24

ارتفع عدد حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى، في مزارع الدواجن، في كوريا الجنوبية إلى 24 حالة.

ووفقا للمقر المركزي لمواجهة الكوارث واتخاذ الإجراءات المضادة، حول إنفلونزا الطيور شديدة العدوى، أمس السبت، تم التأكد من أن حالات الإصابة في مزرعة للبط في منطقة "يونجام" في مقاطعة "جولا الجنوبية"، هي عدوى شديدة بفيروس "إتش.5" المسبب لإنفلونزا الطيور شديدة العدوى، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وبتأكيد حالة الإصابة الجديدة، يصل عدد حالات الإصابة المؤكدة هذا الموسم، في مزارع الدواجن إلى 24، منذ تأكيد أول حالة إصابة، في مزرعة للبط في منطقة "جوهيونج" بمقاطعة "جولا الجنوبية" في الرابع من ديسمبر.

وأرسلت السلطات فريق استجابة أولية إلى المزرعة، التي تربي حوالي 22 ألف بطة، لتنفيذ إجراءات حجر صحي، بما في ذلك تطويق المزارع المتضررة وإجراء دراسة وبائية وإعدام الدجاج.